بالصور || ضبط 1000 "اسطمبة" لطباعة الدولارات بداخل دفاية بقرية بضائع المطار

سمر العشري

استطاعت جمارك الطرود السريعة بقرية البضائع فى مطار القاهرة الدولى بجمهورية مصر العربية، فى إحباط أكبر محاولة لتهريب 1000 "اسطمبة" لطباعة الدولارات (من فئة 100 دولار)، حيث كانت بداخل "دفاية" فى طرد شخصى قادم من دولة العراق عن طريق دولة الإمارات، من أجل تسليمها للمزورين .

كما صرحت مصادر بالجمرك بقرية البضائع أنه فى أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى على طرود رحلة مصر للطيران رقم 9111 القادمة من العاصمة دبى، أمر السيد شريف حبيب مدير جمرك "DHL" بتشكيل لجنة لفحص طرد شخصى وارد من العراق يزن نحو 23.55 كيلو جرام، للاشتباه فى وجود ممنوعات بداخله، وبفحص الطرد على جهاز ال "X- RAY" لم يظهر وجود أى ممنوعات بداخل الطرد .

وعند فتحه تبين وجود دفاية كهربائية، وعثر بداخلها على اسطمبات لطباعة الورقة المائة دولار أمريكى، واجمالى عددها 1000 اسطمبة، وتم تحرير محضر ضبط جمركى وإبلاغ نيابة النزهة المختصة، وكذا تم ابلاغ مباحث الأموال العامة الخاصة بالمطار للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة مع المضبوطات .

شبكةعيونالإخبارية

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