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مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:59 مساءً
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:59 مساءً
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:45 مساءً
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:45 مساءً
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين”
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:43 مساءً
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017
-
الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:43 مساءً
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:43 مساءً
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:42 مساءً
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:42 مساءً
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:42 مساءً
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مساء الأنوار: منصة التتويج فى القاهرة والإمارات .. الفارق كبير
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الأحد 12 فبراير 2017 11:46 مساءً
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