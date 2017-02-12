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بالفيديو : اتصال هاتفى للرئيس الاسبق مبارك حول جزيرتى تيران وصنافير

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بالفيديو : اتصال هاتفى للرئيس الاسبق مبارك حول جزيرتى تيران وصنافير بالفيديو : اتصال هاتفى للرئيس الاسبق مبارك حول جزيرتى تيران وصنافير

محمد حسنى مبارك الرئيس الاسبق لجمهورية العربية وخلال حواراً عبر الهاتف مع احدى الصحفيين حيث وضح بأنه بناءاً على احكام القضاء فان جزيرتي تيران و صنافير مصريتان . حيث  اجاب عن سؤالاً وجه اليه  قائلاً على حد لفظه

 

” فقال مبارك “يبقى مصرية.. هو أنا هاقول كلام ضد المحكمة؟.. المحكمة أدرى منى”.

 

تجدر الاشارة الى انه خلال العام الماضي وفى اتفاق وقع بين مصر والمملكة العربية حول اعادة لترسيم الحدود بين البلدين والذى تضمن ادخال جزيرتي تيران و صنافير الواقعتين بالبحر الاحمر ضمن المياه الاقليمية للملكة العربية السعودية حيث وقعت الاتفاقية فى الزيارة الاخيرة للعاهل السعودي  الملك سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة .

وقد لاقى هذا الاتفاق ردود افعال واسعة فى الشارع المصري وعبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وخلال وسائل التواصل الاجتماع حتى وصلت الى القضاء المصري والذى حكم مؤخراً ببطلان الاتفاقية وابقاء السيادة المصرية على الجزيرتين  وعلى الرغم من حكم القضاء الا ان الجدل لا يزال قائماً حتى تلك اللحظة وفيما يلى الاتصال الهاتفي للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك

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