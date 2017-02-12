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عامل يروي تفاصيل معاشرته لطالبة إعدادي: ''الشيطان لعب بعقلي''

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عامل يروي تفاصيل معاشرته لطالبة إعدادي: ''الشيطان لعب بعقلي'' عامل يروي تفاصيل معاشرته لطالبة إعدادي: ''الشيطان لعب بعقلي''

 
"كنا بنحب بعض أوي، ومكانش في بالي يحصل مني كده".. بهذه الكلمات بدأ "مازن.الـ.م.الـ" 24 عامًا، عامل، سرد تفاصيل استدراجه طالبة إعدادية ومواقعتها جنسيًا داخل منزله بناحية "عمريط" التابعة لدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
 
وأشار المتهم، في أقواله أمام النيابة العامة، إلى أنه لم يقصد أبدًا أن يستغل حبه بالمجني عليها: "كان بيننا حب كبير، ويومها جت عندي البيت والكلام خدنا لحد ما الشيطان لعب بعقلي وضعفت، وبصراحة مقدرتش أمسك نفسي يومها واعتديت عليها، لكن أول ما فوقت من اللي حصل وعدتها بالجواز، بس مش عارف بقى أمها عرفت اللي حصل بيننا إزاي".
 
وأمر المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، بتجديد حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية استدراجه طالبة بالمرحلة الإعدادية ومواقعتها جنسيًا بمنزله بدائرة مركز أبو حماد.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم "ا.م.ب.الـ" 43 عامًا، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز أبو حماد، ببلاغ تتهم فيه "مازن.الـ.م.الـ" 24 عامًا، عامل، ومقيم بناحية "عمريط" باستدراج نجلتها "ن.م.الـ" 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، لمنزله، والتعدي عليها جنسيًا.
 
تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وتحويل الطالبة المُعتدى عليها لمستشفى أبو حماد العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.

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