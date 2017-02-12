مدير المركز القومي || اللحوم المستوردة تحول الرجال الى نساء و مظاهر ذكورية للنساء

سمر العشري

تعتبر اللحوم من واحدة من أقدم الاكلات في العالم و جميع شعوب العالم تأكل اللحوم سوء لحوم ابقار او جاموس او جمال او خرفان اي نوع من انواع اللحوم فهي طعام مفضل للكثير للناس واذا كان شخص لا يأكل اللحوم بشكل مباشر فقد يأكله بشكل اخر مثل البرجر او مصنعات اللحوم لذلك هي تعتبر واحدة من أهم المنتجات التي يجب توافرها دائما , و يشهد اللحوم في مصر نقص بشكل كبير و وضح و هذا ما أدى بشكل كبير الى ارتفاع الاسعار بأرقام كبيرة جداً , و حسب مراكز الاحصائيات ان اللحوم المستوردة في مصر تصل نسبتها الى 70% من أجمالي اللحوم في السوق و 30 % من الانتاج المحلي .

و قد قال مدير المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة الدكتور محمود عمر ان اللحوم المستوردة في مصر لا يوجد عليها رقابة , و يجب مراقبتها لان اللحوم المستوردة السامة تجعل الرجال يظهر لديهم ثدي و تساقط الشارب لدى الرجال و ظهور شارب للنساء و هذا ما يعني ظهور مظاهر نسائية للرجال و ظهور مظاهر ذكورية للنساء .

شبكةعيونالإخبارية

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