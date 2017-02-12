بالفيديو || ميت يطلب من أخيه بنقل جثمانه من مقبرة لأخرى بعد دفنه 35 يوماً ..وحدثت ما لم يتوقعه أحد

سمر العشري

غرائب وعجائب المصريين، ميت مصري يطالب بنقل جثمانه من قبره، وذلك من خلال طلب الميت من أخيه في المنام بان ينقله من مقبرة إلى مقبرة أخرى، واستجابت الجهات الأمنية له وتم نقله، ولكن حدث شئ غير متوقع عند فتح المقبرة.

قدم الإعلامي معتز الدمرداش لقطات مصورة من مدينة قنا تعرض فيها حادثة غريبة الأطوار، والغريب فيها أن الميت طالب بأن يتم نقله من مدفنه إلى مكان أخر، وتم بالفعل الاستجابة له من الجهات الأمنية، وبالنسبة للأهل كانوا يزغردن بسبب ما شهدوه عند فتح المقبرة.

بعد استجابة الجهات الأمنية وتم استخراج الميت من مدفنه وجدوا شئ غريب وهو عند نقل الميت وجدوا جسده كاملا دون تحلل، وهو ما جعل أهل القرية يزغردون ويقولوا بأنه احد أولياء الله الصالحين.

أكد الإعلامي معتز الدمرداش من خلال برنامجه "90 دقيقة”" ، الذي يتم إذاعته على قناة "المحور" على غرابة هذا الخبر وقال :