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بالصور || الهند تطرح أرخص سيارة بمواصفات وتكنولوجيا فائقة وفي متناول الجميع في جميع دول العالم

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بالصور || الهند تطرح أرخص سيارة بمواصفات وتكنولوجيا فائقة وفي متناول الجميع في جميع دول العالم بالصور || الهند تطرح أرخص سيارة بمواصفات وتكنولوجيا فائقة وفي متناول الجميع في جميع دول العالم

أعلنت أحدى الشركات الهندية الصانعة للسيارات، وهى شركه "تاتا موتورز" الهندية ، والتي قامت بإطلاقها لعلامتها التجارية الجديدة وهى عبارة عن سيارة رياضية اقتصادية جديدة، ولديها العديد من المميزات التي تجعلها مختلفة عن غيرها من السيارات الحديثة، وتم إطلاق عليها اسم "تامو" .

حيث أكدت شركة "تاتا موتورز" أن شركتها الجديدة ستقوم بتقديم جوانب جديدة من التكنولوجيا المتطورة والحديثة في عالم السيارات، لكنه بتكلفة قليلة وتكون اقتصادية ويوجد بها كثير من مميزات التكنولوجيا، وأعلنت الشركة أنها ستقدم سيارات بأداء عالي جداً ومتطور مقارنة بالسعر الذي ستطرح به السيارات الجديدة في عام 2017 في جميع الأسواق العالمية.

ولم يتم تحديد سعرها حتى الآن وأنه متروك بعد ما يتم عرضها، ولكن الشركة أكدت على أنها سوف تكون بأقل التكاليف وتكون اقتصاديه ومتناول جميع المواطنين في دول العالم العربي.

كما أكدت  الشركة الهندية على أنها ستقدم نموذج أولى لسيارتها وذلك من خلال معرض جنيف الدولي للسيارات2017، وذكرت كثير من التقارير الغير الرسمية أن هذا النموذج من السيارات تم أطلاق عليها "futuro" ، مؤكدة على أن هذه السيارة قد تحمل شكل مستقبلي  في عالم التطور التكنولوجي .

السيارة تامو

السيارة تامو 

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السيارة تامو

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رئيس قسم الأخبار