المركز القومي للسموم || يكشف كارثة خطيرة في اللحوم المستوردة

سمر العشري

تنتشر في مصر هذه الأيام الكثير من المحلات التي تسوق وتبيع العديد من المنتجات المستووردة واهمها المأكولات وبالأخص اللحوم والأسماك وبسبب السعر المتدني لهذه اللحوم والسعر المرتفع للحوم المحلية فإن اقبال المواطنين على هذه اللحوم كبير جداً ويفوق نسبة الاستهلاك للحوم المحلية بكثير ، لكن مؤخراً حذر مدير المركز القومي للسمووم الدكتور طمحمود عمرو” من اللحوم المستوردة وشدد على ضرورةة الابتعاد عنها قدر الإمكان ، وسنتعرف معاً في السطور القليلة التالية على ما قاله مدير مركز السموم عن اللحوم المستوردة.

قال مؤسس ومدير المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة الدكتور "محمود عمرو" ، أن بعضاللحوم المستوردة او بالأحرى معظمها تكون غالباً لحوم مهرمنة بمعنى اننها تحتوي على هرمونات اضافية من صنع الإنسان ، وهذه اللحوم تتسبب في مشاكل عديدة للإنسان من بينها تحول الذكور تدريجياً الى اناث بحيث تتسبب في سقوط الشوارب وتكبير الثدي لدى الرجال ، كما انها تحول الإناث الى ذكور ايضاً حيث تعمل على ظهور لحى وشوارب للنساء وكل ذلك بسبب تلك الهرمونات الموجودة في اللحوم والتي تؤثر على صفات الجنسين وتغيرها بشكل تدريجي. وخلال حواره في برنامج "المشاغبة" المذاع على فضائية الحدث ، قال الدكتور محمود عمرو ، ان نسبة استهلاك المصريين للحوم المستوردة كبيرة وتتخطى 70% من نسبة الاستهلاك ككل ، وأكد عمرو أن جميع اللحوم المستوردة تكون مهرمنة بهرمونات ضارة تؤدي في النهاية الي تغير الجنس بالاضافة الى تأثيررها على المخ والغدد الصماء والكبد كما تسبب مرض السكر وكذلك تسبب مشاكل في الذكورة والأنوثة والكثير من الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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