وفاة الممثل الكبير فاروق الرشدي || عن عمر يناهز 75 عام بهد صراع كبير مع المرض

سمر العشري

رحل عن عالمنا مساء أمس 11فبراير ممثل أثري السنيما بمسلسل سيظل يخلد دوره فيه والذي كان في عام 1996م مع الراحل العظيم "نور الشريف" في دور "فهيم افندي" الدراع الأيمن "لعبد الغفور البرعي" في مسلسل "لن أعيش بجلباب أبي " وهو الممثل القدير فاروق الرشيدي عن عمر يناهز 75 عام بعد صراعه مع المرض وتعرضه لأزمة صحية شديدة.

وقد أعلن خبر وفاته الفنان خالد الصاوي وسط حالة من الحزن والأسي علي فراقه من داخل الوسط الفني ،حيث ستقام الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، ونتقدم نحن أسره نجوم مصرية بخالص الحزن والأسي لعائلة الراحل فاروق الرشيي أستاذ الإخراج في أكادمية الفنون،وإن لله وإنا إليه راجعون.

والجدير بالذكر أن الراحل فاروق الرشدي عشق الفن منذ صغره ودرس بالمعهد العالي للسنيما وبعدها حصل علي منحة دراسية من الإتحاد السوفيتي وحصل من خلالها علي الدكتوراه في الإخراج، حيث شارك في مساسل إذاعي يدعي “رنين الصمت” قبل أن يسلك طريقه للدرامة التلفزيونيةن،وكان أبرز ماأثري به السنيما المصرية بأعماله في “"قصر الشوق" ، "بين القصرين “" ، "أوراق مصرية" ، " نصف ربيع الأخر" و"التوأم" .