إعادة مباراة مصر والكاميرون وقرار المسئولين في اتحاد أمم أفريقيا

سمر العشري

قرر المسئولين في اتحاد أمم أفريقيا بعد التحقيق في ما تقدم به المنتخب المصري من طلب لإعادة مباراته أمام الكاميرون، نظرا لان بنجامين موكاندوجو جناح المنتخب الكاميروني لا يجب أن يشارك في مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا لحصوله على إنذارين إحداهما في مباراة منتخب الكاميرون أمام منتخب السنغال بالدور ربع النهائي والأخر أمام منتخب غانا في مباراة نصف النهائي.

وبعد التحقيق وفحص الإنذارات والمخالفات التي تم ذكرها من قبل المنتخب المصري ومراجعة المباريات في بطولة الأمم الإفريقية، وجد المسئولين في اتحاد أمم أفريقيا أن بنجامين موكا ندجو الجناح في المنتخب الكاميروني قد حصل على إنذار وحيد أمام منتخب غانا وبالتالي يحق له المشاركة في المباراة، مما أدى لرفض طلب إعادة المباراة بين المنتخب المصري ونظيره الكاميروني.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads