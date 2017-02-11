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تخلصي من رائحة المنطقة الحساسة بهذه المكونات الطبيعية

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تخلصي من رائحة المنطقة الحساسة بهذه المكونات الطبيعية تخلصي من رائحة المنطقة الحساسة بهذه المكونات الطبيعية

تعاني بعض السيدات أحيانا من انبعاث بعض الروائح المزعجة أو الغير مرغوب فيها فيستخدمن أنواع مختلفة من الغسول الخاص، لكن تتوفر بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على حل هذه المشكلة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية.

  • الليمون: تعتبر الحمضيات مصدرا هائلا للفيتامين سي الذي يساهم في تنقية السموم من الجسم والقضاء على البكتيريا الضارة من خلال تعزيز عمل جهاز المناعة، لذلك تعتبر من أكثر الوسائل الطبيعية فاعلية في التخلص من روائح المنطقة الحساسة.
  • الثوم: يمتلك الثوم خصائص مضادة للجراثيم والفطريات، لذلك ننصحك بإضافته إلى نظامك الغذائي أو وضعه بشكل مباشر على المنطقة الحساسة.
  • زيت شجر الشاي: يقضي هذا الزيت بفاعلية كبيرة على البكتيريا المسببة للروائح الكريهة بفضل خصائصه المطهرة. قومي بإضافة بعض النقاط إلى الماء وشطف المنطقة الحساسة.
  • غسل المنطقة الحساسة: حاولي غسل المنطقة الحساسة من 3 إلى 4 مرات في اليوم بالماء والصابون مع التجفيف وارتداء الثياب القطنية.
  • اللبن الزبادي: يحتوي اللبن على نسب حموضة عالية تساعد في التخلص من البكتيريا والقضاء على الروائح، قومي بإضافة كميات كبيرة من اللبن إلى نظامك الغذائي.
  • الماء: يفيد شرب الماء بكميات كبيرة في إخراج البكتيريا من الجسم والتخلص من السكريات الزائدة التي تعتبر أرضية ملائمة لنمو البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تسبب روائح المنطقة الحساسة.
  • تغير الفوطة الصحية: احرصي على تغيير الفوطة الصحية خلال الدورة الشهرية مرتين أو 3 مرات خلال اليوم للحفاظ على نظافة المنطقة الحساسة، مع تجنب استخدام الفوطة المعطرة بالمرة.

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