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احذر.. 5 عادات يومية تسبب الوفاة منها ''شرب المياه''

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احذر.. 5 عادات يومية تسبب الوفاة منها ''شرب المياه'' احذر.. 5 عادات يومية تسبب الوفاة منها ''شرب المياه''

خلال حياتنا اليومية نقوم ببعض العادات والسلوكيات التي لا نتصور إنها قد تؤذي صحتنا، أو أنها قد تؤدي للوفاة، الامر الذي ذكره موقع "Fox News"، بأن هناك 5 عادات يومية نقوم بها ولا ننتبه لمدى خطورتها على الصحة، قد تصل للوفاة، ولهذا يجب التوقف عنها لتتمتع بصحة أفضل. ونذكرها في النقاط التالية.

"قضم" الأظافر

 

"قضم" الأظافر: البعض منا تعتبر قضم الأظافر عادة مفضلة يقوم بها دائمًا، والبعض الأخر يقوم بإطالة أضافره مما يسبب تراكم البكتريا الضارة، وثبت أن نظافة الأظافر تحد من انتقال عدوى الأمراض، والأظافر الطويلة قد تكون سببًا في الموت لكونها مكان لتواجد بكتريا "إيكولاي" التي تسبب التسمم الغذائي.

شرب المياه أكثر من اللازم

 

شرب المياه أكثر من اللازم

شرب المياه أكثر من اللازم: المياه عنصر هام جدًا لبناء الجسم وتناول أكواب من المياه يوميًا مفيد للصحة، لكن شرب كميات كبيرة من المياه دون الحاجة لها فستؤدي إلى مخاطر جمة تصل للوفاة، وهذا قد حدث لامرأة في 2008 فقد توفيت نتيجة لـ"تسمم المياه"، الذي حدث لها بعد أن شربت 5 لترات من المياه خلال أقل من ساعتين.

التدخين

التدخين

التدخين: كثير من الدراسات والأبحاث أكدت على خطورة، حتى الآن هناك أكثر من 20 مرض مرتبطًا بالتدخين منها السكر، و12 نوعًا من السرطان و6 من أمراض الأوعية الدموية.

الطعام النيئ والفاسد وغير الناضج

الطعام النيئ والفاسد وغير الناضج

الطعام النيئ والفاسد وغير الناضج: بعض الأطعمة تمثل خطورة على الصحة لاحتوائها على نسبة من السموم، مثل البطاطس التي تحتوي على بقع خضراء، والخضروات والفاكهة غير الناضجة، وكذلك البيض النئ الذي يحتوي على بكتريا السالمونيلا التي قد تنتقل للدم وتسبب الموت البطئ.

ممارسة المريض للرياضة

ممارسة المريض للرياضة

ممارسة المريض للرياضة: يفضل البعض القيام بالتمارين الرياضية دائمًا حتى وإن كان مريض، لكن خلال الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا قد تكون ممارسة الرياضة في ذلك الوقت مميتًا، وذلك لاحتمال إصابة عضلة القلب بالالتهاب.

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