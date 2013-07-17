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المكتب السياسى لحركة مصر الأفضل بالإسماعيلية يدعو لجمعة النصر والعبور

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المكتب السياسى لحركة مصر الأفضل بالإسماعيلية يدعو لجمعة النصر والعبور المكتب السياسى لحركة مصر الأفضل بالإسماعيلية يدعو لجمعة النصر والعبور

وجه المكتب السياسى لحركة الأفضل بالإسماعيلية دعوة للاحتشاد بعد غد الجمعة بميدان الممر، وأمام مبنى المحافظة، لتناول الإفطار والسحور الجماعى.

وقال محمد الفحام، القيادى بالحركة، إن الدعوة هدفها التأكيد على التمسك بمكاسب الثورة، والتى خرجت الجموع المصرية من أجلها يوم 30 يونيو، والمطالبة بتنفيذ خريطة المستقبل التى اتفقت عليها القوى الوطنية، بمناسبة اقتراب حلول ذكرى العاشر من رمضان، والانتصار العظيم الذى حققه جيشنا المصرى فى حرب أكتوبر 1973، وتأكيدا على وحدة الشعب والجيش والوقوف بجانب القوات المسلحة حفاظا على مكتسبات الثورة ورفضا للمعونة الأمريكية.

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مصر 365

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