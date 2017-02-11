أخبار عاجلة

مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

بالفيديو- خبير: انخفاض سعر الدولار إلى 13 جنيهًا بعد يوليو المقبل

Google+ Print
بالفيديو- خبير: انخفاض سعر الدولار إلى 13 جنيهًا بعد يوليو المقبل بالفيديو- خبير: انخفاض سعر الدولار إلى 13 جنيهًا بعد يوليو المقبل

توقع حمدي الجمل، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي، انخفاض سعر الدولار ليتراوح ما بين 11 - 13 جنيهًا بعد شهر يوليو المقبل، وذلك في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية بالانتهاء من المشروعات القومية وبدء تعافي السياحة وضخ الغاز من الحقول الجديدة.

وقال الجمل- في حوار ببرنامج "ساعة من " المذاع على قناة "الغد" مساء الجمعة، إن الدولة المصرية طرحت سندات في الأسواق العالمية بـ4 مليار دولار تم تغطيتها ثلاث مرات، لافتًا إلى إن الوضع الاقتصادي في طريقه للتحسن مع استمرار انخفاض سعر الدولار وعودة الرقابة على الأسواق.

وأكد رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي أن قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" في 3 نوفمبر الماضي كان بناء على قرار مدروس من الدولة المصرية، لافتًا إلى وجود توقعات بزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 35 مليار دولار مع حلول شهر يوليو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين