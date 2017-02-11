بالفيديو- خبير: انخفاض سعر الدولار إلى 13 جنيهًا بعد يوليو المقبل

شيماء مصطفى

توقع حمدي الجمل، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي، انخفاض سعر الدولار ليتراوح ما بين 11 - 13 جنيهًا بعد شهر يوليو المقبل، وذلك في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية بالانتهاء من المشروعات القومية وبدء تعافي السياحة وضخ الغاز من الحقول الجديدة.

وقال الجمل- في حوار ببرنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد" مساء الجمعة، إن الدولة المصرية طرحت سندات في الأسواق العالمية بـ4 مليار دولار تم تغطيتها ثلاث مرات، لافتًا إلى إن الوضع الاقتصادي في طريقه للتحسن مع استمرار انخفاض سعر الدولار وعودة الرقابة على الأسواق.

وأكد رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام العربي أن قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" في 3 نوفمبر الماضي كان بناء على قرار مدروس من الدولة المصرية، لافتًا إلى وجود توقعات بزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 35 مليار دولار مع حلول شهر يوليو المقبل.

شبكةعيونالإخبارية

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