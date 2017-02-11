ضبط لحوم قطط وصراصير داخل اكبر مراكز لانتاج البسطرمة بالإسكندرية

شيماء مصطفى

تمكنت مباحث التموين بمدينة الإسكندرية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك من ضبط كميات كبيرة من لحوم قطط وكلاب فاسدة وبداخلها صراصير في واحد من اكبر مصانع انتاج البسطرمة بمنطقة العطارين, وتم الكشف علي اللحوم المضبوطة بالتنسيق مع قسم اللحوم والتفتيش عليه بمديرية الطب البيطري وتم الكشف عليها حيث تبين انها كميات معده للتصنيع .

وتم تحرير بالمحضر بالواقعة والتي تم ضبطها كانت كمية كبيرة من القلوب البقري الامريكي والتي تستخدم في عمل البسطرمة ، وبعض من لحم الجاموس الهندي والسجق الشرقي وبعض قوالب البسطرمة وجميعها غير صالحة للاستخدام الأدمي بجانب التخزين السيء وكنية كبيرة من الصراصير موجودة داخل اللحوم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لصاحب المصنع والتي تبين ان المصنع غير مستوفي للشروط الصحية وان البسطرمة يتم تصنيعها في وجود قطط وصراصير علي اللحمة وفضلات طيور وتم اعدام المضبوطات بالكامل في حضور مباحث التموين ومفتشي الصحة .

شبكةعيونالإخبارية

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