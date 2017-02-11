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بالصور: شاب صيني يعلن إسلامه للزواج من فتاة مسلمة من دمياط

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بالصور: شاب صيني يعلن إسلامه للزواج من فتاة مسلمة من دمياط بالصور: شاب صيني يعلن إسلامه للزواج من فتاة مسلمة من دمياط

قرر شاب صيني يدعى “شان بن” اعتناق الدين الاسلامي من أجل الزواج من فتاة مسلمة من محافظة دمياط تدعى “هبة”.

 

وتم إقامة حفل زفاف لهم مساء امس الجمعة فى قاعة افراح بمنطقة الجربى فى رأس البر بمحافظة دمياط وسط حضور كبير من أهالى دمياط وكانت العروس ترتدى فستان الزفاف وحجاب ابيض.

 

وبدأ حفل الزفاف ب”الزفة” الدمياطى قبل ان يدخلوا الى القاعة المقرر اقامة حفل الزفاف بها وسط حالة من السعادة التى كانت تغمر اهالى واصدقاء العروسين.

وقام العروسان بالرقص على انغام الدى جى وسط سعادة كبيرة من الحضور، حيث قام البعض بالتقاط الصور التذكارية معهم.

وتعتبر تلك من الاوقات النادرة التى يقوم فيها شخص بتغيير ديانته من اجل الزواج بشخص مختلف عنه فى الديانة.

وتباينت الاراء على مواقع التواصل الاجتماعى حلو الامر فرأى البعض انه شيء جيد ويدل على المحبة الكبيرة التى تجعل شخص يضحى بأشياء كبيرة من اجل من يحب بينما استنكر البعض فكرة تغيير الديانة لهدف الزواج.

صور حفل الزفاف

 

 

 

 

 

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