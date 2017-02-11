مدير المركز القومى للسموم اللحوم المستوردة تحول الذكور إلى إناث وتظهر شوارب للنساء

شيماء مصطفى

كشف مؤسس ومدير المركز القومى للسموم بجامعة القاهرة الدكتور “محمود عمر” عن أمور خطيرة تضر بصحة الإنسان بسبب شراء بعض اللحوم المستوردة التي لها أثار عكسية على متناوليها.

اللحوم المستوردة تحول الذكور إلى إناث.

أوضح الدكتور محمود أن من كوارث التجارة في الطعام أنه لا يوجد منظمة لمراقبة الأغذية في مصر ومتروكة لوزارة الزراعة التي ليس لها أي دور مشيرا أن إستيراد اللحوم المستوردة في مصر يصل الى 70% من الإستهلاك وذلك يدل على أن الإنتاج المحلي يصل الى 30% فقط قال الدكتور محمود أن اللحوم المهرمنة المستوردة إذا تناولها الانسان تتسبب فى ظهور الثدي وسقوط الشارب عند الرجال ولتحولهم الى الإناث كما أنها تحول الإناث إلى ذكور بظهور الشوارب عندهم لإن الهرمونات الموجودة باللحوم تغير صفات الجنسين.

وأضاف مدير المركز القومى للسموم من خلال برنامج “المشاغبة” الذي يذاع على قناة “الحدث” أن اللحوم المستوردة تكون ملوثة بالهرمونات التى تؤثر على نوع الجنسين بالإضافة الى تأثيرها على الكبد والمخ وتسبب خلل بالغدد الصماء وتسبب مشاكل فى الذاكرة والأنوثة وتسبب مرض السكر.

شبكةعيونالإخبارية

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