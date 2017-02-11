مكون بسيط يساعدك علي التخلص من 10 ك من الدهون اثناء النوم

شيماء مصطفى

وصفة طبيعية بسيطة تساعدك علي التخسيس وخسارة الوزن بدون اي مجهود اثناء النوم بدون تكلفة او اي اثار جانبية ضارة ولا تحتوي علي اي مواد كيماوية ،فان مكوناتها تعمل على حرق الدهون بالجسم فانه اثناء النوم تتحسن عملية الأيض وتتطور العضلات ، ولكن تبقي الدهون كما هي في الجسم بدون اذابة.

واليك مكون هائل وعظيم يساعدك علي حرق الدهون في جسمك بدن تعب او اتباع اي حمية غذائية شاقة كل ما عليك هو اعداد ذلك المكون الذي يعمل علي محاربة تكون الدهون بالجسم اثناء النوم ويجب شربة قبل الذهاب الي النوم بحوالي ساعة مع المواضبة عليها طول السبع ايام وبستلاحظين الفرق من اول استخدام للوصفة

مكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. عود من البقدونس ملعقة من القرفة. الخل. وملعقة صغيرة من العسل او الزنجبيل ويتم خلط المكونات جيدا ..ملحوظة هامة اذا قمت باستبدال العشاء بهذا الخليط فهي مفيدة جداا لجسم وتساعدك للتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها بسرعة كبيرة .