أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يعدك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً على الصعيد المهني، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل

عاطفياً: تقرّر والشريك اتخاذ قرارات مهمة والإقدام على خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن

 

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى