حظك اليوم برج الثور الجمعة 10/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تطوركبير في العمل، بسبب دعمك مشروعاً نوعياً يضمن لك مستقبلاً زاهراً



عاطفيا: حب ولقاءات رومانسية تزيدك تقرباً من الشريك، لكنك تحذر مناقشة بعض المواضيع الحساسة معه



صحياً: احرص قدر الإمكان على الإكثار من تناول ر كميات كافية من المياه يومياً

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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