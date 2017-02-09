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مصدر: إيداع وزير الري الأسبق بقسم إمبابة

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مصدر: إيداع وزير الري الأسبق بقسم إمبابة مصدر: إيداع وزير الري الأسبق بقسم إمبابة

أنهت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، إجراءات ترحيل وزير الري الأسبق نصر علام إلى قسم إمبابة.

وقضت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، بمعاقبة وزير الري الأسبق، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهما؛ لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

وقال مصدر بمديرية أمن الجيزة - في تصريحات لمصراوي - أن مأمورية تحت إشراف العميد عصام فتحي، مدير قطاع شمال الجيزة، قامت بترحيل "علام" إلى قسم إمبابة من مقر المحكمة.

وأضا المصدر، أن العميد محسن كامل، مأمور قسم إمبابة، أنهى إجراءات قيد المتهم بسجلات الاستقبال، وتم إيداعه غرفة الحجز.

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