إخلاء سبيل ١٢ من مالكي شركات الصرافة بقضية ''تمويل الإخوان''

شيماء مصطفى

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، إخلاء سبيل ١٢ شخصا من أصحاب شركات الصرافة والسياحة بدون ضمان في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.



كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أمرت في اليومين الماضيين بإخلاء سبيل ثمانية من بنات خيرت الشاطر ونجلي مهدي عاكف في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين.



وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت إدراج ١٥٨٣ شخص من اقارب قيادات جماعة الإخوان وعدد من رجال الأعمال منهم لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة علي قوائم الإرهابيين.

شبكةعيونالإخبارية

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