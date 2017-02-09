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إخلاء سبيل ١٢ من مالكي شركات الصرافة بقضية ''تمويل الإخوان''

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إخلاء سبيل ١٢ من مالكي شركات الصرافة بقضية ''تمويل الإخوان'' إخلاء سبيل ١٢ من مالكي شركات الصرافة بقضية ''تمويل الإخوان''

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، إخلاء سبيل ١٢ شخصا من أصحاب شركات الصرافة والسياحة بدون ضمان في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت في اليومين الماضيين بإخلاء سبيل ثمانية من بنات خيرت الشاطر ونجلي مهدي عاكف في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت إدراج ١٥٨٣ شخص من اقارب قيادات جماعة الإخوان وعدد من رجال الأعمال منهم لاعب منتخب السابق محمد أبو تريكة علي قوائم الإرهابيين.

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