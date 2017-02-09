الدنمارك تُعلن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى شرم الشيخ

شيماء مصطفى

أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس، رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى كل من شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين.

وذكرت سفارة الدنمارك - في بيان اليوم - أنه وبالتنسيق مع بلدان أخرى من شمال أوروبا فقد تقرر تغيير النصائح الخاصة بالسفر لجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق التاسع من فبراير.

وأوضحت أن التغيير في القيود على السفر يعني أن الدنمارك لا تنصح بعدم السفر إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية في مصر، بما في ذلك القاهرة، الإسكندرية، وساحل البحر الأحمر والأقصر وأسوان والوجهات السياحية في جنوب سيناء.

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شبكةعيونالإخبارية

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