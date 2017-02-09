أسعار اللحوم و الدواجن والأسماك وأسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 9/2/2017في السوق المصري وتسعيرة الوزارة الجديدة للخضروات و الفاكهة

شيماء مصطفى

يتابع المواطن المصري كل التغيرات التي تحدث في الأسعار، ويبحث المصريون في كل مكان عن من يوفر السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، فيبحث المواطن المصري عن أي محل يقوم بتقديم عروض على اللحوم و الدواجن و غيرها من السلع ليشتريها، وسوف نتابع سويا أخر تطورات أسعار اللحوم و الدواجن ، و أسعار الأسماك و الخضروات و الفاكهة.

هذا و نتابع يوميا في مصر القفزات المستمرة للأسعار و نحاول مواكبتها عن طريق ترشيد الإستهلاك و ضبط الإنفاق، إلا أن كثير من المصريين أصبحوا يعانوا نتيجة إستمرار غلاء الأسعار، مع عدم زيادة الدخل.

ويشهد السوق المصري حالة من الٱستقرار في أسعار اللحوم و الدواجن و في أسعار اللحوم منذ عدة أيام ، فقد شهد سعر الدواجن في المزرعة و السوق المصري حالة من ثبات الأسعار، و لم تطرأ أي تغيرات في الأسعار.

أسعار اللحوم و الدواجن

و قد أعلنت وزارة التموين عن طرح كميات كبيرة من الدواجن و اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ الجمعيات الإستهلاكية و من خلال عربات متنقلة، و يصل سعر الفرخة من خلال تلك المبادرة 25جنيه للفرخة و 15 جنيه لكيلو الأوراك ،و ذلك تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل .

تسعيرة جديدة للخضروات و الفاكهة

وقد أعلن وزير التموين عن تسعيرة جديدة للخضروات والفاكهة تطبق على تجار الجملة للحد من جشع التجار و تلاعبهم بالأسعار كما يريدون، كما أعلن إنه في حال عدم تطبيق التجار للتسعيرة سوف يكون هناك محاسبة.

و التسعيرة الجديدة لأسواق الجملة كالاتي

كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5

كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5

الملوخية من 4 إلى 6

الثوم من 15 إلى 30

الموز من 6 إلى 7,5 البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.

تحديث اليوم الخميس 9 فبراير

وقد زادت أمس أسعار الدواجن البيضاء و الحمراء والبط و الكتاكيت بالمزرعة مع إستقرار باقي الأسعار حتى الآن، و سوف نتابع بإستمرار كل جديد في الأسعار.

و مازال الإستقرار هو المسيطر على الأسعار هذا الإسبوع حتى الآن مع قلق و ترقب لأي زيادة في أسعار اللحوم و الدواجن و الأسماك و الخضروات و الفاكهة بعد زيادات وزارة التموين للسلع المدعمة من زيت و سكر، فالمواطن المصري لم يعد يستطيع كل تلك الزيادات.

و يشهد السوق اليوم حالة من إستقرار أسعار اللحوم و الدواجن و الأسماك مع تغيرات طفيفة للغاية ،و إختلاف للأسعار من منطقة لأخرى و من مكان لأخر، كما تستقر أسعار الخضروات و الفاكهة بالسوق المصري.

أولا أسعار اللحوم اليوم

وقد شهدت أسعار اللحوم زيادات كبيرة جدا منذ ثلاث شهور بعد قرار التعويم، فقد وصل كيلو اللحم الكندوز إلى 130جنيه في بعض المناطق، أما عن سعر لحمة الغلابة سعر اللحوم المستوردة، فلم تعد للغلابة فقد وصل سعرها إلى80 جنيه للكيلو، وهذا جدول يوضح كل الأسعار بالتفصيل.

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري اللحم البتلو 110– 160 اللحم الجاموس 110- 135 اللحم الجمل 70 – 95 لحم الكندوز 130-100 لحم البوفتيك 130-120 اللحم البرازيلي 50 – 80 اللحم السوداني 75 اللحم الضأن البلدي 95 – 140 اللحم الضأن المستورد 55- 80 السجق 60– 80 الكبدة البلدي 100– 110 الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار الدواجن

و مازالت أسعار الدواجن في محلات الجزارة في حالة ثبات نسبي للأسعار و قد وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 45 جنيه في بعض المناطق، ووصل سعر كيلو البانيه إلى أكثر من 60جنيه في بعض المناطق.

أما الدجاج فقد زاد سعره أيضا بشكل كبير، وأصبحت سعر الفرخة الآن يشكل عبء كبير على كاهل الأسرة المصرية، حيث وصل سعر كيلو اللحم الأبيض إلي30جنيه في بعض المناطق، و في الجدول التالي نستعرض متوسط سعر الدواجن اليوم الإثنين لدى محال الجزارة المختلفة.

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري الفراخ البيضاء 28– 30 الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35 الفراخ البلدي 29 – 45 الارانب 45 – 50 البط 30 – 45 الرومي 30 – 48 السمان 23 – 30 الحمام 45 – 55 كبدة الدجاج 35

وقد أكد عدد كبير من أصحاب محال الدواجن أن هناك حالة من الركود بالأسواق، وأن نسبة الشراء قلت كثيرا بعد زيادة الأسعار، وقد أرجعوا زيادة أسعار الدواجن إلى زيادة أسعار الأعلاف و إغلاق عدد من المزارع.

أسعار بورصة الدواجن

وفي الجدول التالي نستعرض أسعار الدواجن في المزرعة قبل الوصول لمحال الجزارة، و الأسعار محدثة بإستمرار.

وقد زادت أسعار الدواجن في المزرعة من جديد مما سيؤدي خلال أيام قليلة زيادة جديدة في أسعار السوق و أسعار الدواجن في المحلات ووصل سعر كيلو اللحم الأبيض في المزرعة إلى 25.50 ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة إلى 36.50

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا كتكوت أبيض فرخ 5.50 جنيهًا 6 جنيه لحم ساسو كيلو 29 جنيهًا 30 جنيهًا كتكوت ساسو فرخ 2.50جنيهًا 3 جنيهًا لحم بلدي كيلو 23.00جنيهًا 23.50 جنيهًا كتكوت بلدي فرخ 2 جنيهًا 2.25جنيهًا بط مسكوفي كيلو 17 جنيهًا 17.50جنيهًا بط مولارد كيلو 17.50جنيهًا 18 جنيهًا بيض أحمر كرتونة 30 جنيهًا 30.50 جنيهًا بيض أبيض كرتونة 29 جنيهًا 29.50 جنيهًا بيض بلدي كرتونة 36جنيهًا 36.50 جنيهًا

أسعار الأسماك

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 18جنيه و حتى 25جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البوري من 40 جنيه و حتي 55 جنيه، أما سعر كيلو الماكريل من 21جنيه و حتي 29 جنيه، وعن سعر كيلو سمك المكرونة فهو من 25 إلى 50 جنيه، و السردين من18إلى 25جنيه للكيلو،أما كيلو الجمبري 175جنيه و كيلو الكابوريا 100 جنيه

أسعار الخضروات

قد سجلت الخضراوات أيضا أسعار مرتفعة للغاية في الأونة الأخيرة و نقدم لكم سعر الخضراوات اليوم بالسوق

كيلو طماطم 5 جنيهات للكيلو

كيلو البصل القديم ب7 جنيه بينما الجديد ب 3.5 جنيه

كيلو البطاطس تصل إلى 6جنيه في بعض المناطق

كيلو الكوسة 7 جنيه

كيلو الجزر يصل إلى 5جنيه للكيلو

كيلو الليمون وصل إلى 20جنيه

كيلو الباذنجان 7 جنيه الكيلو

أسعار الفاكهة

كيلو البرتقالمن 3.5 إلى 5جنيه

كيلو اليوسفي البلدي من 5 إلى 6 و العادي 3.5

كيلو الموزمن 7إلى8 جنيه

كيلو التفاح في حدود 20 جنيه

كيلو الجوافةمن7إلى8 جنيه

كيلو الفراولة تصل إلىى 12 جنيه

ماذا يأكل المصريون؟

وفي سؤال بعض بائعي الدجاج أكدوا أنه هناك الكثيرون الآن لم يعدوا يستطيعوا شراء الدجاج و قد إستبدلوه بهيكل الدجاج أي عظم الصدر و الجناح و الرقبة الذي وصل سعر الكيلو منه 8جنيهات ليقوموا بعمل شوربة عليه.

كما أكد عدد من الجزاريين أن الشراء قل للغاية، و أن كثيرون أصبحوا يشتروا العظم ليعملوا شوربة أو الشغت ليعملوا طبيخ، و أن سعر كيلو العضم وصل سعر ربع كيلو لحم، كما أعلن عدد من الجزاريين أنهم كانوا يبيعوا فيما قبل عجلين و أصبحوا يبيعوا نصف عجل فقط، نتيجة للغلاء الشديد.

ويقوم كل هايبر ماركت بعمل عروض على اللحوم و الدواجن و كثير من المنتجات و يستفيد من تلك العروض الكثيرون إلا أن بعد تلك التخفيضات هناك أيضا كثر لا يستطيعون شراء اللحوم بكل أنواعها.

ولا تزال الأسعار كل يوم في زيادة كبيرة و لم تستقر حتى الآن و تتأثر بزيادة سعر الدولار ووصوله إلى أرقام قياسية في البنوك المصرية والسوق السوداء، مما يؤدي إلى زيادة في الأعلاف و اللقاحات و زيادة أسعار اللحوم المستوردة.

شبكةعيونالإخبارية

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