تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل شاب النزهة والمتهم “دافعت عن مديرى علشان أكل عيشى “

شيماء مصطفى

محمود بيومى الشاب الذى ذهب ضحية فى واقعة مؤلمة يوم الأحد الماضى عقب إنتهاء مباراة المنتخب المصرى والمنتخب الكاميرونى وذلك بعدما تجرد عامل داخل كافيه بمنطقة النزهة فى مصر الجديدة من الإنسانية، ليقضى على حياة هذا الشاب بعد إنتهاء المباراة.

أخر ما قاله المجنى عليه محمود بيومى

وقد كشف صديق المجنى عليه” كريم سميرالبرنس “اللحظات الأخيرة فى حياة صديقه محمود بيومى وأخرالكلمات التى نطقها وهى “مش هسمحلك تخلينى استنى فى مكان علشان فلوس.. خد فلوسك وخلينى امشى.. ملكش حق تقعدنى على مزاجك.. أنا مش من هنا ولازم امشى علشان اتأخرت” وذلك بعد نشوب مشادة بين المجنى عليه وصاحب الكافية بعدما أمرالمالك للكافية بغلق جميع أبواب الكافية لجمع حساب المشاريب والجدير بالذكر أن أصحاب المحلات المجاورة للكافية أكدوا أن هذه ليست المشاجرة الأولى حيث شهد المكان حدوث عدة مشاجرات من قبل بين الزبائن والعاملين بالمكان .

وكان اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة المقدم سمير مجدى يفيد بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الكافيهات وتم القبض على المتهم ويدعى “عمرو مصطفى” الذى إعترف بجريمتة مضيفا “قتلته علشان مديرى ومكنتش أقصد”.