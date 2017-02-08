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إرتفاع أسعار فاتوره الكهرباء خلال الفتره القادمه

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إرتفاع أسعار فاتوره الكهرباء خلال الفتره القادمه إرتفاع أسعار فاتوره الكهرباء خلال الفتره القادمه

بعد المعاناه التي يواحهها المواطنين بعد إرتفاع فاتوره الكهرباء خلال شهر نوفمبر الماضي واستمراراً لمزيد من الإجراءات الاقتصادية الشاقة على المصريين، واستكمالاً لقرارات الثالث من نوفمبر الماضي، أعلن اليوم وزير الكهرباء بشكل رسمي عن زيادة جديدة في الكهرباء بداية من يوليو القادم، وأضاف الوزير أن الدولة تضع محدودى الدخل فى أولويتها ، وأن الأسعار الجديدة التى ستطبق على الكهرباء فى يوليو المقبل ستكون عادلة والأغنياء سيتحملون الجزء الأكبر من الزيادة، مضيفاً أن محدودو الدخل على رأس أولويات .

 

ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة،قال منذ أيام إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا على أسعار الكهرباء، للحفاظ على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية.

 

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»،والذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي والمذاع على قناة «LTC» الفضائية: أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري نتج عنه زيادة في دعم الكهرباء حيث ارتفعت قيمة الدعم من 30 مليار جنية إلى نحو 65 مليار جنيه، وتقوم الحكومة بدفع 430 % من قيمة ما يقوم بسداده المستهلك.

 

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