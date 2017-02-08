وزارة السياحة: تنفيذ برامج العمرة وأسعار تأشيرة العمرة الجديدة ابتداء من شهر رجب

في ذات السياق صرح محمد شعلان رئيس قطاع شركات السياحة بوزارة السياحة أن برامج العمرة سوف تبدأ سريعاً بعد أن تم الانتهاء من تنظيم الضوابط الخاصة وأضاف أن هناك اجتماعات مستمرة مع وزير السياحة “يحي راشد لتحديد الضوابط المنظمة وتوثيق العقود بعد إلحاح عدد من شركات السياحة لبدء موسم العمرة حيث تسبب تأخر برامج العمرة هذا العام الكثير من الخسائر .

أشار محمد شعلان إلى أن أعداد المعتمرين هذا العام قد تشهد انخفاضا بسبب تأخر بدء الموسم عن الموعد المحدد له سنويا، وأكد على أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق جميع مطالب الشركات و أيضا تحقيق مصالح الجميع دون التمييز بين شركة وآخري.

الجدير بالذكر:

أن وزارة السياحة وبعض الشركات السياحية التي تعمل في مجال الحج والعمرة كانوا قد أجلوا بدء موسم العمرة بعد فرض السعودية رسوما على أسعار تأشيرة العمرة والحج بواقع 2000 ريال سعودي ولكن بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتراجع المملكة عن تحصيل الزيادة وعودة الرسوم كما كانت من قبل جددت الشركات مطالبها بضرورة بدء موسم العمرة هذا العام وفي أسرع وقت و وضع الضوابط وألية لتحويل العملة .