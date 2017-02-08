وزارة السياحة: تنفيذ برامج العمرة وأسعار تأشيرة العمرة الجديدة ابتداء من شهر رجب

عقب قرار المملكة العربية السعودية إلغاء رسوم أسعار تأشيرة العمرة التي كانت قد أعلنت عنها في قرار سابق أعلنت وزارة السياحة عن البدء في تنفيذ البرامج الخاصة ب العمرة لهذا العام 2017 خلال موسم شهر رجب وشعبان ورمضان خلال اجتماع الوزير يحي راشد وزير السياحة بمن يمثل الشركات السياحية الذين أعلنوا رغباتهم بأن تنفذ برامج برامج العمرة بدأ من شهر أبريل القادم وتستمر خلال الأشهر الثلاثة.
بيان وزارة السياحة لتنفيذ برامج وأسعار تأشيرة العمرة هذا العام:
أصدرت وزارة السياحة بيان أعلنت فيه أن الوزارة حريصة على إتاحة الفرصة للراغبين لأداء مناسك الحج والعمرة وقي نفس الوقت الحرص على المصالح الخاصة بشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة.ومن المنتظر أن تبدأ تكلفة العمرة من6500 جنيه مصري للسعر الاقتصادي والمميز سيصل إلي50.000
في ذات السياق صرح محمد شعلان رئيس قطاع شركات السياحة بوزارة السياحة أن برامج العمرة سوف تبدأ سريعاً بعد أن تم الانتهاء من تنظيم الضوابط الخاصة وأضاف أن هناك اجتماعات مستمرة مع وزير السياحة “يحي راشد لتحديد الضوابط المنظمة وتوثيق العقود بعد إلحاح عدد من شركات السياحة لبدء موسم العمرة حيث تسبب تأخر برامج العمرة هذا العام الكثير من الخسائر .
أشار محمد شعلان إلى أن أعداد المعتمرين هذا العام قد تشهد انخفاضا بسبب تأخر بدء الموسم عن الموعد المحدد له سنويا، وأكد على أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق جميع مطالب الشركات و أيضا تحقيق مصالح الجميع دون التمييز بين شركة وآخري.
الجدير بالذكر:
أن وزارة السياحة وبعض الشركات السياحية التي تعمل في مجال الحج والعمرة كانوا قد أجلوا بدء موسم العمرة بعد فرض السعودية رسوما على أسعار تأشيرة العمرة والحج بواقع 2000 ريال سعودي ولكن بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتراجع المملكة عن تحصيل الزيادة وعودة الرسوم كما كانت من قبل جددت الشركات مطالبها بضرورة بدء موسم العمرة هذا العام وفي أسرع وقت و وضع الضوابط وألية لتحويل العملة .