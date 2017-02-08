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بالفيديو: تعرف علي قصة الفتاة “المعاقة” صاحبة “الفيديو” الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي

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بالفيديو: تعرف علي قصة الفتاة “المعاقة” صاحبة “الفيديو” الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالفيديو: تعرف علي قصة الفتاة “المعاقة” صاحبة “الفيديو” الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي

قامت الإعلامية شريهان أبو الحسن، بطرح سؤال محير من خلال برنامجها “ست الحسن” والذي يذاع عبر قنوات ON الفضائية، وكان السؤال الذي طرحته شريهان للمناقشة هو، “أيهما أفضل حلاوة الروح أم الشكل؟”، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك – تويتر” مقطع حاز إعجاب الكثير لفتاة تدعى “إسراء أحمد”، تتحدث فيه عن حالتها واختلافها الشكلى حيث أنها تعاني من إعاقة خلقية، وتحدثت عن رضاها الكامل وتقبلها لحياتها دون الاهتمام بالسخرية منها، ومواجهتها لإعاقتها بالبهجة والسعادة.

 

وقالت تلك الفتاة التي تعاني من إعاقة “إسراء أحمد”، خلال لقاءها في برنامج “ست الحسن” مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، اليوم، الأربعاء، إنها طرحت الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل كى تبعث برسالة إلى الناس تقول لهم فيها: “عادى أنى أكون مختلفة وأنا لا يوجد عندى مشكلة، أما إذا واجهت مشكلة فهى عند الناس فى عدم تقبلى”.

 

كما تابعت إسراء حديثها قائلة، “أنا أتابع نجوم السوشيال ميديا، ومتابعة جيدة للفيديوهات الشهيرة، التي تبث خلال اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي، فقررت أعمل فيديو لأهلى وأصدقائى، ولم أكن أعرف أن الفيديو سيحظي عددا كبيرا من المشاهدات والإعجاب من الجمهور”، كما وجهت إسراء كلامها لمتابعيها قائلة، “أنا متعودة على الانتقاد ونفسى عجبانى، وفى ناس بتتولد وتتعب قوى وأنا تعبت بس راضية بحالى لأنى وصلت لمرحلة لم يصل لها أحد حتى تقبلت اختلافى”.

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