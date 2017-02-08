إحالة مرتضى منصور للنيابة العامة بتهمة إهانة الرئيس السيسي

المستشار مرتضى منصور ..رئيس نادي الزمالك أصبح كلامه وتصرفاته الانفعالية الشديدة تجاه أي شخص حديث مواقع التواصل الاجتماعي كلما ظهر فى مكان يثير ضجة إعلامية حوله من خلال تصريحاته القوية وكانت أخرها عندما تقدم المحامي أشرف ناجي بلاغاً ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نداي الزمالك الحالي وعضو البرلمان إهانة وتهديد شخص رئيس الجمهورية، عبر عدد من المداخلات التليفزيونية..

حيث قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للتحقيق، للبت في تلك الاتهامات الموجه للمستشار مرتضى منصور لإثبات صحتها من عدمه حيث كلف النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

حيث حمل البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي رقم 3930،وفيه اتهم المشكو في حقه بإهانة “الرئيس السيسي” وتهديده عقب تأكيده أنه سيجلس مع الإخوان للتفويض معهم إذا جلس السيسي مع الألتراس، كما حملت عدد من المداخلات لعضو مجلس النواب ألفاظ غير لائقة تجاه رئيس الجمهورية كما وطالب البلاغ برفع الحصانة عن مرتضي منصور، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وستتولى نيابة جنوب القاهرة التحقيق في البلاغ.