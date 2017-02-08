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تفاصيل القبض علي شخص ادعي انتمائه لاسرة الرئيس واستولي علي مبلغ 65 مليون جنية وبلاغ رجل الاعمال كشف جريمته الجديدة

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تفاصيل القبض علي شخص ادعي انتمائه لاسرة الرئيس واستولي علي مبلغ 65 مليون جنية وبلاغ رجل الاعمال كشف جريمته الجديدة تفاصيل القبض علي شخص ادعي انتمائه لاسرة الرئيس واستولي علي مبلغ 65 مليون جنية وبلاغ رجل الاعمال كشف جريمته الجديدة

تفاصيل شخص ادعي انتمائه لاسرة الرئيس واستولي علي مبلغ 65 مليون جنيه من رجل اعمال ، وبلاغ رجل الاعمال كشف جريمته الجديدة ، تالقت هيئة الرقابة الادارية بلاغاً يفيد بان هناك شخص ادعي انه من اقارب وحصل علي مبلغ 65 مليون جنية من رجل اعمال لصالح تبرعات الدولة وخاصة مشروع استصلاح  مليون ونص فدان .

 

وباجراء التحريات الازمة تبين تحديد المذكور الذي تبين انه نصاب مسجل ب.اربع قضايا خطف ورشوة ، وانه اعتاد ايهام ضحايا بانة من اقارب رئيس الجمهورية علي خلاف الواقع ، وايهام الضحايا بذلك ومنها التحرك بسيارة فارهة واتخاذ حراسة شخصية له من الضباط المتقاعدين .

 

وتبين للتحريات ان المتهم تم تحريره شيكات مصرفية موثقة ومختومة من الجهات الحكومية تفيد قيامه بشراء مستلزمات زراعية خاصة بالمشروعات المتبرعين لها .

وتقوم امن الدولة بالتحقيقات مع المتهم الذي تبين انه لايزالعلي ذمة قضايا اخري بعد عرض كافة المستندات التي تفيد في تورطه .

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