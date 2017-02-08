لماذا قتل صيدلي شبرا نفسه بالرصاص ''فجراً'' أعلى الطريق الدائري؟

شيماء مصطفى

أطلق صيدلي (ج أ ٣٩ سنة) بمنطقة شبرا الخيمة، الرصاص على نفسه وقٌتل في الحال فجر أمس، بعدما طلب من صاحب تاكسي صديقه توصيله إلى منطقة أم بيومي بقليوب ونزل على الطريق الدائري بحجة أنه سينتظر أحد الأشخاص للمرور عليه.

قال اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية، إن قسم الشرطة تلقى بلاغاً فجر أمس من أهالي بمنطقة شبرًا الخيمة يفيد مقتل شاب بالرصاص والعثور على جثته بالطريق الدائري بالقرب من منطقة أم بيومي، وقال شقيقه إنه صيدلي ويمتلك صيدلية بشبرا.

وأوضح مدير الأمن في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تحريات رجال المباحث أكدت أن الصيدلي قتل نفسه وعُثر على طبنجة بجوار جثته عليها بصماته.

وكشفت التحريات أن القتيل أطلق رصاصة على رأسه تسببت في فتحة دخول وخروج وتم العثور على رصاصة أخرى في مسدسه.

وقال شقيق القتيل إنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال وحياته مستقرة.

بينما قال صديقه صاحب تاكسي الذي قام بتوصيله إلى منطقة العثور على جثته: "طلب مني توصيله إلى قليوب وفِي الطريق أشار لي بالتوقف بحجة انه يريد الاختلاء بنفسه بعض الوقت وسينتظر أحد الأشخاص".

تحريات المباحث: الصيدلي قتل نفسه بدافع كثرة الديون ومروره بضائقة مالية أعجزته

أضاف سائق التاكسي أن شقيقه اتصل على هاتفه بعد تأخر عودته الى المنزل عدة ساعات فاتصل على هاتفه المحمول ولَم يجد رد فطلب من صاحب التاكسي توصيله إلى مكان نزوله وعثر الاثنين على جثة القتيل.

أكدت تحريات رجال المباحث أن الصيدلي المذكور قتل نفسه بدافع كثرة الديون ومروره بضائقة مالية أعجزته عن الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته وأطفاله وسداد ديونه.

حررت أجهزة الأمن محضراً بالواقعة تمت إحالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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