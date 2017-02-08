وفر فى فاتورة الكهرباء ..5 أجهزة الأكثر استهلاكاً لميزانيتك

شيماء مصطفى

فى الفترة الأخيرة زادت الشكوى العامه بسبب ازدياد فاتورة الكهرباء، ومع ذلك فترشيد الاستهلاك يتعدى "غلق اللمبات" و"إزالة فيش الكهرباء". ولتخفيض الكهرباء إليك هذه المعلومات التى تمكنك من معرفة ما يستهلكه كل جهاز من أجهزة المنزل وخاصة الأجهزة الثانوية مثل التلفاز والموبايل وغيرها.

وعليك أن تعي أن كل جهاز موضح عليه "بطاقة كفاءة الطاقة"، حيث أن كل "100W " أو "100WH" تعني أن جهازك يستهلك 100 وات في كل ساعة، وهذا يعني أنه كل 10 ساعات يستهلك هذا الجهاز كيلو وات واحد بناء على العملية الحسابية، فلو كان مثلاً سعر الكيلو وات 1 جنيه فان هذا الجهاز يستهلك طاقة كهربائية بتكلفة 1 جنيه كل عشر ساعات من التشغيل المتواصل .

شبكةعيونالإخبارية

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