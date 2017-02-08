ارتفاع جديد بأسعار الدواجن والبيض .. وشعبة الدواجن توضح السبب

شيماء مصطفى

ارتفاع أسعار الدواجن من جديد، صرحت شعبة الدواجن التابعة للغرفة التجارية بمصر، بأن الأسعار الخاصة بالدواجن بالمزارع والأسواق المصرية قد شهدت ارتفاع ملحوظ بلغ ما يقرب من ثلاث جنيهات للكيلو الواحد وذلك في اليومين الماضيين وقد انخفضت الأسعار من جديد، لتصل لحوالي 26 لسعر الكيلو بالمزارع و30 لسعر كيلو الدواجن بالسوق المصري كما بلغ سعر الكيلو المجمد لحوالي 39 جنيه.

ارتفاع أسعار الدواجن

أوضح رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ترجع إلى زيادة أسعار الأعلاف والأدوية التي يحتاجها إنتاج الدواجن وارتفاع نسب إقبال المواطنين على الشراء بالمقارنة بحجم الإنتاج الذي يقل عن المستهلك من جانب المواطن بالإضافة إلى ارتفاع النسبة الخاصة بنفايات الشتاء.قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات ساعدت على انخفاض أسعار الدواجن والبيض والتي تمثلت في استيراد كميات وفيرة من الدواجن وإلغاء النفقات الخاصة بالجمارك المفروضة بعملية الاستيراد.

قرارات الحكومة للتغلب على ارتفاع أسعار الدواجن

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال عدد من اللقاءات الصحفية، عن أن الحكومة يحق لها أن تلجأ للاستيراد إذا كان هذا يصب في مصلحة المواطن ولذا قامت بإصدار قرار يتضمن إعفاء الهيئة الخاصة بالسلع التموينية من المصاريف الجمركية.