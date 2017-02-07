البرادعي عن المظاهرات الأمريكية: ''غريبة إنهم خدوا تصريح من الداخلية''

شيماء مصطفى

تهكم الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق على التصريحات المدافعة عن قانون التظاهر المصري ومماثلته لقانون التظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكتب البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "غريبة أوي إن ال ٣ مليون اللي تظاهرو ضد ترامب عرفو ياخدو تصريح من الداخلية الأمريكاني، مش هما فهمونا إن قانون التظاهر عندهم زي عندنا تمام؟".



وتظاهر أكثر من مليون شخص في عدة مدن أمريكية ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وذلك في أكثر من 600 مسيرة احتجاجية، وتعد المظاهرة التي خرجت في العاصمة الأمريكية واشنطن هي الأضخم وذلك بخروج ما يزيد عن 500 ألف متظاهر.



وفي مصر صدر قانون التظاهر عام 2013 في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وألزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها.​

شبكةعيونالإخبارية

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