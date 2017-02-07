أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البرادعي عن المظاهرات الأمريكية: ''غريبة إنهم خدوا تصريح من الداخلية''

Google+ Print
البرادعي عن المظاهرات الأمريكية: ''غريبة إنهم خدوا تصريح من الداخلية'' البرادعي عن المظاهرات الأمريكية: ''غريبة إنهم خدوا تصريح من الداخلية''

تهكم الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق على التصريحات المدافعة عن قانون التظاهر المصري ومماثلته لقانون التظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "غريبة أوي إن ال ٣ مليون اللي تظاهرو ضد عرفو ياخدو تصريح من الداخلية الأمريكاني، مش هما فهمونا إن قانون التظاهر عندهم زي عندنا تمام؟".

وتظاهر أكثر من مليون شخص في عدة مدن أمريكية ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وذلك في أكثر من 600 مسيرة احتجاجية، وتعد المظاهرة التي خرجت في العاصمة الأمريكية واشنطن هي الأضخم وذلك بخروج ما يزيد عن 500 ألف متظاهر.

وفي صدر قانون التظاهر عام 2013 في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وألزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين