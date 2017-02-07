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بيان رسمي من وزارة التعليم العالي بشأن تأجيل الدراسة بالجامعات

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بيان رسمي من وزارة التعليم العالي بشأن تأجيل الدراسة بالجامعات بيان رسمي من وزارة التعليم العالي بشأن تأجيل الدراسة بالجامعات

إنتشرت الأخبار في الأيام والساعات الماضية التي تؤكد أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات، قد قاموا بإتخاذ قرار يقضي بتأجيل الدراسة في جميع جامعات جمهورية العربية حتي بداية شهر مارس القادم، وهي الشائعات التي دفعت المستشار الإعلامي للوزارة محمد حجازي لإصدار بيان رسمي للرد عليها وكشف حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات.

 

حيث أكد محمد حجازي في البيان الذي أصدره، أن تلك الأخبار والشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وإنما الدراسة سوف تبدأ بشكل إعتيادي في جميع جامعات جمهورية مصر العربية يوم السبت القادم الموافق 11 من شهر فبراير، وكل تلك الأخبار ليست إلا شائعات الغرض منها إثارة البلبلة في الشارع المصري.

 

والجدير بالذكر ان الوزارة قد أكدت في أكثر من مناسبة أنه لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة في الجامعات المصرية، وأن المجلس الأعلي للجامعات قد إتخذ قراره بعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 شهر فبراير، وهو نفس اليوم الذي تعود فيه الدراسة في المدارس المصرية.

 

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