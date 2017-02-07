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تعانى من السمنة ..إليك افضل المشروبات الطبيعية السحرية للتخسيس

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تعانى من السمنة ..إليك افضل المشروبات الطبيعية السحرية للتخسيس تعانى من السمنة ..إليك افضل المشروبات الطبيعية السحرية للتخسيس

التخسيس هدف يسعى له الجميع خاصة السيدات ويبحثون عن أفضل وأسرع الطرق لحرق وتقليل الوزن لذا ظهرت العديد من الإعلانات التي تروج أدوية للتخسيس ولكن لها العديد من الآثار الجانبية السيئة لذا فإن أفضل الحلول لإنقاص الوزن دون أضرار استخدام المواد الطبيعية والأعشاب للتخسيس كما نعرض لكم في هذا المقال أفضل وأقوى المشروبات الطبيعية للتخسيس.، التي تعمل بفاعلية كبيرة في إزالة الدهون المتراكمة من الجسم لتخسيس الأماكن الدهنية بالجسم .

 

 

 

المشروبات الطبيعية للتخسيس

  • الليمون: تناول كوب من الشاي به ممزوج بالليمون من أفضل المشروبات للتخسيس ونقوم بعمله بغلي الماء ووضع ملعقة صغيرة من الشاي وتركه يغلي لدقائق ثم نقوم بتصفيته ونقوم بإضافة عصير نصف ليمونه مع وضع مقدار قليل من العسل والمداومة على تناول هذا المشروب بانتظام.
  • الزنجبيل: قطعة صغيرة من الزنجبيل يتم تقطيعها بالإضافة إلى ليمونه يتم قطعها لنصفين ثم القيام بغلي كوب ونصف من الماء ووضع الزنجبيل والليمون المقطع به والقيام بتغطية المنقوع ثم تصفيته وتناوله مرتين في اليوم.

 

نصايح عامة

تناول المشروبات الخاصة بإنقاص الوزن لا يغني عن إتباع نظام غذائي سليم يحافظ على أجسامنا ويساعد إلى جانب تناول مشروبات التخسيس في حرق الدهون وتقليل الشهية، لذلك يجب اختيار نظام صحي بجانب المشروبات الخاصة بالتخسيس .

 

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