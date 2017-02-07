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مخاطر استخدام الشموع المعطرة

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مخاطر استخدام الشموع المعطرة مخاطر استخدام الشموع المعطرة

أليستر لويس البروفسير بالمركز الوطني لعلوم الغلاف الجوي في جامعة نيويورك  والذى اشار الى خطورة استخدام الشموع المعطرة فى  الاماكن المغلقة  حيث تبين انها تتحول الى غازات سامة قد تؤدى الى مخاطر صحية وخاصة للرضع  على المدى البعيد ..

 

ما هي المواد الكيميائية السامة في الشموع المعطرة؟.

 

يستخدم الليمونيين في الشموع المعطرة لإكسابها رائحة تشبه رائحة الحمضيات. وعلى الرغم من ان مادة  الليمونيين آمنة عند استخدامها كمكسبات طعم او نكهة  وحتى فى إعطاء مواد التنظيف رائحة الليمون. ولكن عند استخدامها فى الشموع وبفعل الحرارة  تتفاعل جزيئات الليمونيين مع الهواء الجوى حيث  يتحور الى الفورمالديهايد السامة. وبما أن معظم المنازل يتم عزلها بشكل جيد، والفورمالديهايد تبقى  لفترة طويلة مما تسبب في أضرار طويلة الأمد لعائلتك. حيث تصنف من ضمن المواد المسببة للسرطان .

ولتجنب  الآثار الجانبية لاستخدام الشموع المعطرة، يجب التأكد  من فتح الأبواب والنوافذ عند الاستخدام أو التوقف عن استخدام الشموع المعطرة تماما. وذلك على حد ما اشار به البروفسير أليستر لويس

 

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