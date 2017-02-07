تعرف على المبلغ الخيالي الذي يتقاضاة عصام الحضري للظهور على قناة cbc بعد تالقة

شيماء مصطفى

عصام الحضري هو من واحد من اكثر اللاعبين و الحراس المرمي اصحاب التاريخ و البصمة ليس في مصر و انما في العالم . و هذا ليس كلامنا و انما الارقام و الاحصائيات هي التى تتحدث . و حصد الحضري مع الاهلي بطولات كثيرة في الدوري المصري و كاس مصر و السوبر المصري و دوري ابطال افريقيا و كاس السوبر الافريقي و كاس الامم الافريقية و المشاركة في كاس العالم للاندية و المشاركة في كاس العالم للقارات . و غيرها من الارقام القياسية الفردية و اختير كافضل حارس في افريقيا اكثر من مرة .

لم يغفر جمهور النادي الاهلي هروب عصام الحضري من القلعة الحمراء في 2009 عندما انتقل الى سيون السويسري دون علم النادي . و ندم الحضري على فعلة و يتمني الرجوع الان و لكن مبادي الاهلي لم تسمح . و تالق عصام الحضري في كاس الامم الافريقية التي اقيمت في الجابون 2017 و لم يدخل مرماة سوي 4 اهداف فقط طوال البطولة . و تحدث عن اداء الحضري حراس كبار في العالم شجعة على بذل المزيد من الجهد و كتابة التاريخ .

اعلن عصام الحضري عن رفع قيمة ظهور في البرامج التلفزيونية خصوصا بعد تالقة اللافت الى 35 الف دولار اي ما يقرب من 700 الف جنية مصري و من المتوقع ظهور الحضري يوم الخميس القادم على شاشة قناة cbc و الحديث عن دورة في البطولة و كيف تعامل مع المواقف الصعبة و المباراة النهائية و نصف النهائي