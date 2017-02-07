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تعرف على المبلغ الخيالي الذي يتقاضاة عصام الحضري للظهور على قناة cbc بعد تالقة

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تعرف على المبلغ الخيالي الذي يتقاضاة عصام الحضري للظهور على قناة cbc بعد تالقة تعرف على المبلغ الخيالي الذي يتقاضاة عصام الحضري للظهور على قناة cbc بعد تالقة

عصام الحضري هو من واحد من اكثر اللاعبين و الحراس المرمي اصحاب التاريخ و البصمة ليس في و انما في العالم . و هذا ليس كلامنا و انما الارقام و الاحصائيات هي التى تتحدث . و حصد الحضري مع الاهلي بطولات كثيرة في الدوري المصري و كاس مصر و السوبر المصري و دوري ابطال افريقيا و كاس السوبر الافريقي و كاس الامم الافريقية و المشاركة في كاس العالم للاندية و المشاركة في كاس العالم للقارات . و غيرها من الارقام القياسية الفردية و اختير كافضل حارس في افريقيا اكثر من مرة .

 

لم يغفر جمهور النادي الاهلي هروب عصام الحضري من القلعة الحمراء في 2009 عندما انتقل الى سيون السويسري دون علم النادي . و ندم الحضري على فعلة و يتمني الرجوع الان و لكن مبادي الاهلي لم تسمح . و تالق عصام الحضري في كاس الامم الافريقية التي اقيمت في الجابون 2017 و لم يدخل مرماة سوي 4 اهداف فقط طوال البطولة . و تحدث عن اداء الحضري حراس كبار في العالم شجعة على بذل المزيد من الجهد و كتابة التاريخ .

 

اعلن عصام الحضري عن رفع قيمة ظهور في البرامج التلفزيونية خصوصا بعد تالقة اللافت الى 35 الف دولار اي ما يقرب من 700 الف جنية مصري و من المتوقع ظهور الحضري يوم الخميس القادم على شاشة قناة cbc و الحديث عن دورة في البطولة و كيف تعامل مع المواقف الصعبة و المباراة النهائية و نصف النهائي

 

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