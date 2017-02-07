تعرف علي السبب وراء عدم أكل النبي لحم الارانب … معلومة اول مرة تعرفها عن لحم الارانب

شيماء مصطفى

لحم الأرانب هو من الأكثر الأكلات المحببة للكثير منا وقد ظهرت بعض الأقاويل التي تحرم اكل لحم الأرانب لان الرسول لم يأكل منها طوال حياته ولكن الأكلات المحرمة صريحة ومذكورة في القرآن.

الحيوانات التي حرم القرآن أكلها :

لحوم الخنزير ولحوم الحمير والحيوانات التي تأكل الزبالة

لحوم الحيوانات الميتة نتيجة القتل أو التي وقعت من مكان مرتفع

لحوم الحيوانات المفترسة

اللحوم التي لم تذبح بالطريقة ألإسلامية

المشروبات المحرمة

السبب الحقيقي من رفض الرسول عليه افضل الصلاة والسلام رفض اكل الأرانب :

ولم يذكر لحم الأرانب بطريقة واضحة في القرآن الكريم او في الأحاديث الصحيحة عن الرسول وقد عرض لحم الأرانب علي الرسول صلي الله عليه وسلم ولكنه رفض أن يأكله وقال وقتها أنها من الحيوانات التي تلد وتحيض ورفض تناوله ولكنه لم يحرمه ، اي انه رفض تناوله لأنه لا يميل له وليس معني هذا أننا نحرم لحوم الأرانب ويجب أن نفرق بين سلوك الرسول وتعامله كبشر وهو ما يحبه ويكرهه كبشر ، وسلوكه وهو نبي اي يرشدنا للذي حرمه الله علينا .

شبكةعيونالإخبارية

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