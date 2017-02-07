حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتدخل روحاً جديدة إلى أفكارك وخططك، الحديث مع الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيداً



عاطفياً: كن منفتحاً للأفكار الجديدة التي يقدمها لك الشريك، ولكن لا تنقد بعيداً عن مسارك الأصلي، يجب أن تظل صادقاً مع ذاتك



صحياً: إبتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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