حظك اليوم برج القوس الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتدخل روحاً جديدة إلى أفكارك وخططك، الحديث مع الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيداً



عاطفياً: كن منفتحاً للأفكار الجديدة التي يقدمها لك الشريك، ولكن لا تنقد بعيداً عن مسارك الأصلي، يجب أن تظل صادقاً مع ذاتك



صحياً: إبتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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