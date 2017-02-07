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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة

عاطفياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر

صحياً: الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصاً إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل

 

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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