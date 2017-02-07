أكثر 10 شعوب العالم كسلاً و دول عربية من ضمن القائمة

الكسل هو يعتبر عادة من عادات الانسان و التي تصنف من ضمن العادات السلبية و الضارة ليس للانسان فقط بل للمجتمع و للدولة ، لذلك يسعي الكثير من الدول صاحبة معدل في الكسل الكبير ان تتخلص من هذه العادات في شعبها لذلك اغلب الشعوب صاحب أكثر نشاطاً تتمتع بتقدم كبير ، و قد ربط الكثير من العلماء و شركات الاحصائيات ان الكسل له علاقة قوية بأرتفاع مستوى المعيشة ، و ذلك لان الدول التي كانت أصحاب المراكز المتقدمة في التصنيف في الغالب يتمتع شعبها برفية كبيرة و مستوى دخل عالي .

و قد جاء القائمة مكونة من 10 دول من هذه الدول 4 دول عربية داخلة في التنصيف .

و كان النصيف و الترتيب كالتالي :