أكثر 10 شعوب العالم كسلاً و دول عربية من ضمن القائمة

الكسل هو يعتبر عادة من عادات الانسان و التي تصنف من ضمن العادات السلبية و الضارة ليس للانسان فقط بل للمجتمع و للدولة ، لذلك يسعي الكثير من الدول صاحبة معدل في الكسل الكبير ان تتخلص من هذه العادات في شعبها لذلك اغلب الشعوب صاحب أكثر نشاطاً تتمتع بتقدم كبير ، و قد ربط الكثير من العلماء و شركات الاحصائيات ان الكسل له علاقة قوية بأرتفاع مستوى المعيشة ، و ذلك لان الدول التي كانت أصحاب المراكز المتقدمة في التصنيف في الغالب يتمتع شعبها برفية كبيرة و مستوى دخل عالي .
و قد جاء القائمة مكونة من 10 دول من هذه الدول 4 دول عربية داخلة في التنصيف .
و كان النصيف و الترتيب كالتالي :
- في المرتبة الاخيرة دولة أيطاليا بمعدل 54.7% .
- في المرتبة التاسعة جاءت دولة ماليزيا ثم العراق بنسبة 58.4% .
- جاءت المملكة المتحدة في المركز الثامن بنسبة 63.3 % .
- ويليها الإمارات العربية المتحدة .
- ثم جاءت الأرجنتين وولايات ميكرونيسيا المتّحدة .
- ويليهم دولة الكويت بنسبة 64.5 % .
- المملكة العربية السعودية كأعلى نسبة كسل بين الدولة العربية بنسبة 68.8 % .
- وفي المرتبة الثانية دولة سوازيلاندا بنسبة 69 % .
- ثم جاءت مالطا في المركز الأول حيث حاز شعبها على نسبة 71.9 % .