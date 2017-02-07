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أكثر 10 شعوب العالم كسلاً و دول عربية من ضمن القائمة

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أكثر 10 شعوب العالم كسلاً و دول عربية من ضمن القائمة أكثر 10 شعوب العالم كسلاً و دول عربية من ضمن القائمة

الكسل هو يعتبر عادة من عادات الانسان و التي تصنف من ضمن العادات السلبية و الضارة ليس للانسان فقط بل للمجتمع و للدولة ، لذلك يسعي الكثير من الدول صاحبة معدل في الكسل الكبير ان تتخلص من هذه العادات في شعبها  لذلك اغلب الشعوب صاحب أكثر نشاطاً تتمتع بتقدم كبير ، و قد ربط الكثير من العلماء و شركات الاحصائيات ان الكسل له علاقة قوية بأرتفاع مستوى المعيشة ، و ذلك لان الدول التي كانت أصحاب المراكز المتقدمة في التصنيف في الغالب يتمتع شعبها برفية كبيرة و مستوى دخل عالي .

و قد جاء القائمة مكونة من 10 دول من هذه الدول 4 دول عربية داخلة في التنصيف .

 و كان النصيف و الترتيب كالتالي :

  • في المرتبة الاخيرة دولة أيطاليا بمعدل 54.7% .
  •  في المرتبة التاسعة جاءت دولة ماليزيا ثم العراق بنسبة 58.4% .
  •  جاءت المملكة المتحدة في المركز الثامن بنسبة 63.3 % .
  •  ويليها الإمارات العربية المتحدة .
  • ثم جاءت الأرجنتين وولايات ميكرونيسيا المتّحدة . 
  • ويليهم دولة الكويت بنسبة 64.5 % .
  •  المملكة العربية كأعلى نسبة كسل بين الدولة العربية بنسبة 68.8 % .
  • وفي المرتبة الثانية دولة سوازيلاندا بنسبة 69 %  . 
  • ثم جاءت مالطا في المركز الأول حيث حاز شعبها على نسبة 71.9 % .
 

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