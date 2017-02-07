بالفيديو || اعترافات قاتل محمود بيومي ضحية " كافيه مصر الجديدة" صوت وصورة من داخل قسم الشرطة

سمر العشري

حصل الإعلامي عمرو أديب على فيديو اعترافات المتهم في قتل الطالب محمود بيومي أمام خطيبته و9 من أصدقائه، وأذاع عمرو أديب الفيديو الذي يكشف فيه المتهم عن تفاصيل المشاجرة كاملة مع المجني عليه وسبب قتله والأداة التي استخدمها في القتل وهروبه بعد ارتكاب الجرمية ، وجاء ذلك في حلقة برنامج "كل يوم" الذي يقدمة عمرو أديب على فضائية "أون تي في" يوميا، ويعتبر مقطع الفيديو توثيق رسمي وقانوني للحادثة، الحادثة وقعت بعد إنتهاء مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون في الجابون بسبب خلاف علي قيمة المشروبات .

اعترافات المتهم بقتل محمود بيومي أمام خطيبته : وجاءت اعترافات المتهم لتوضح كيف تطور الشجار ليصل إلي القتل حيث قال المتهم : " اسمي عمرو مصطفى أحمد حسين، السن 30 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بشتغل في كافية “كييف” كابتن أوردر، ذهبت للشغل عادي وكان فيه ماتش مصر ومش فاكر مين، وكنت شغال في الدور الأول، وبلغوني أن فيه مشكلة في الدور الثاني في الكافية فطلعت علشان أشوف المشكلة لقيت زباين بيتخانقوا علشان الحساب " . ويحكي المتهم كيف جاء دوره في الشجار وكيف تتطور فيقول : "الخناقة اتطورت بين الزباين وعمال الكافية ونزلوا الدور الأرضي وحاولت أحجز بين الطرفين، وأخدت واحد من الشباب وأخدته برة الكافية راح ضربني بالبونية علشان أفتكرني بتخانق معاه، فراح اتنين من اصحابه مسكوا فيا شديت الحزام وبدأت اضرب فيهم" . وذكر قائلاً : "واحد ضربني بالشنطة في وشي، والتاني ضربني بالقدم في بطني، فأنا كان معايا الفتاحة دي طلعتها وضربت واحد بيها، ودخلت على المطعم جوه تاني" .

سأل المحقق المتهم عن طريقة خروجه من المطعم بعد ارتكاب الجريمة فأجاب ببساطة بالغة حيث جاء الحوار كالتالي :

“سأله المحقق “مشيت إزاي؟”، فرد المتهم: “مشيت عادي من المطعم”، وسأله المحقق مرة أخرى “اتقبض عيك ازاي”، فرد مرة أخرى “كنت رحت بيتنا امبارح والنهاردة أخدت أمي طلعت عند أخويا في السلام والشرطة قبضت علي من البيت” .

مباحث القاهرة ذكرت أنه تم القبض علي المتهم بعد محالة إختباؤه في مدينة السلام عقب ارتكاب الجريمة، فقامت قوات الشرطة بالتوجه لمكان تواجده بالسلام ومن ثم قامت بإلقاء القبض عليه .

وفي تطورات القضية أمر محمد منصور -مدير مباحث القاهرة- بإلقاء القبض علي صاحب كافه "كييف" أسامة النجار وإغلاق الكافيه وتعيين حراسة عليه لحين ورود تحريات المباحث .

وكان مصدر مسؤل في وزارة الداخلية قد صرح بأن مدير الكافيه طلب من عمال الكافيه تلقين الطالب وخطيبته وأصدقائه الضرب وعن تبادل الشتائم بين الطرفين، الأمر الذي نتج عنه قيام المتهم بطعن محمود بيومي في صدره، ومع وصوله لمستشفي كليوباترا، مات المجني عليه ولم يستطع الأطباء فعل شئ .

شبكةعيونالإخبارية

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