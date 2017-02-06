وزير التعليم العالي || 3 معاهد جديدة هذا العام في تخصصات الطاقة وتصنيع السيارات مع تدريب الطلاب براتب مالي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي أن وزارة التعليم العالي تسعي إلى التوسع في التعليم التكنولوجي، وذلك لأنه هو صانع المستقبل في مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها 74% من التعليم العالي تعليم تكنولوجي و26% تعليم أكاديمي.

وأضاف وزير التعليم العالي إلى أنه يتم حالياً إنشاء 3 معاهد جديدة في عدد من التخصصات مثل الطاقة وتصنيع السيارات وتم الاتفاق مع المصانع على القيام بتدريب طلاب هذه المعاهد في مقابل الحصول على مرتب شهري أثناء الدراسة والعمل مباشرة بعد التخرج.

وأكد وزير التعليم العالي على أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء 6 جامعات أهلية جديدة تخرج من رحم الجامعات الحكومية الأم وهي جامعات الاسكندرية والزقازيق وبنها وعين شمس وأسيوط وقناة السويس.

كما أكد وزير التعليم العالي على أن خطة وزارة التعليم العالي تتضمن الانتقال من جودة التعليم المحلي إلى الحصول على الاعتماد الدولي حيث أن مصر بها عدد 425 كلية في مختلف الجامعات المصرية استطاعت 93 كلية فقط من الحصول على الجودة والاعتماد.

وأخيراً.. شدد وزير التعليم العالي إلى أنه لابد من التحرك نحو الاعتماد الدولي في قطاعات مثل الطب والهندسة والتربية.