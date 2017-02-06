وزارة الكهرباء || تعلن زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء بسبب إرتفاع السولار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، أنه خلال الايام المقبلة ونتيجة لارتفاع سعر السولار بعد تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية في أواخر العام الماضي سيتم إضافة زيادة جديدة على فاتورة الكهرباء وذلك بداية من شهر يوليو المقبل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأن وزارة الكهرباء مضطرة لإقرار تلك الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وذلك من أجل القيام بالمشروعات التنموية الخاصة بإنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في تصريحاته لبرنامج "صح النوم" من تقديم الاعلامي محمد الغيطي والمذاع على قناة LTC أن تلك الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سوف يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل بعد الانتهاء من إعادة هيكلة أسعار الكهرباء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأن الوزارة قامت بتفعيل الخط الساخن من أجل تلقي شكاوي المواطنين عن إرتفاع أسعار الكهرباء حيث أن شعار أدفع أولاً وبعدين أشتكي قد أنتهي وأنه من حق المواطن عدم سداد الفاتور إلا بعد تقديم الشكوى والرد علي تلك الشكوى.