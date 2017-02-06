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بالصور || سائق يشعل النار في سيارته ثم في نفسه أمام أعين المواطنين

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بالصور || سائق يشعل النار في سيارته ثم في نفسه أمام أعين المواطنين بالصور || سائق يشعل النار في سيارته ثم في نفسه أمام أعين المواطنين

في واقعة فريدة من نوعها، شهدت شوارع منطقة الترعة العريضة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، قيام سائق فى العقد الرابع من عمره، بإشعال النار فى جسده وأجزاء من سياراته الخاصة، أمام مرأى ومسمع من المواطنين، الذين أصابتهم حالة من الصدمة والذهول.

وجاء اقدام المواطن بهذا الأمر، بسبب غلاء المعيشة وفشله فى سداد قيمة أقساطه الشهرية والتزاماته المالية تجاه أفراد أسرته، الأمر الذي ترتب عليه، إصابته بجروح وكدمات وسحجات وتم نقله إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وأكد شهود عيان من أهالي المنطقة السكنية أن مالك السيارة يدعي “زكي محمود محمد المنسي” وشهرته فتحي، سائق، وساءت حالته النفسية والاجتماعية بسبب الظروف المالية، مشيرين إلى أنه ضاق به الحال وقام بشراء سيارة ملاكي تقسيط كي يتكسب منها وينفق علي أسرته وعندما عجز عن سداد الأقساط المستحقة قام بإشعال النار فى السيارة ولكنها امتدت إليه وتمكن الأهالي من إخماد النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نتيجة بحث الصور عن سائق يشعل النار في سيارته ثم في نفسه

نتيجة بحث الصور عن سائق يشعل النار في سيارته ثم في نفسه

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رئيس قسم الأخبار