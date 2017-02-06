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وزارة التموين || توجه ضربة لتجار الدواجن

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وزارة التموين || توجه ضربة لتجار الدواجن وزارة التموين || توجه ضربة لتجار الدواجن

قرر اللواء محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية توجيه ضربة قاسية لتجار الدواجن حيث أعلن بأن وزارة التموين سوف تتوسع فى استيراد الدواجن من الخارج وذلك لزيادة المعروض منها فى الأسواق وذلك لحماية المواطنين من الزيادة المستمرة فى الأسعار بشكل غير مبرر ومبالغ فيه حيث تخطى سعر كيلو الدواجن فى الأسواق 30 جنيه.

وأكد اللواء محمد على مصيلحى بأن التوسع فى استيراد الدواجن من الخارج يهدف لمواجهة جشع التجار والارتفاع الجنونى فى أسعارها بشكل غير مبرر وأكد بأن الكميات التى سيتم استيرادها سوف يتم عرضها فى المجمعات الاستهلاكية وفى المنافذ الثابتة والمتنقلة بسعر 25 جنيه للكيلو.

وكانت المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد قررت من قبل فتح باب استيراد الدواجن للقضاء على زيادة الأسعار ولكن الغرفة التجارية وتجار الدواجن تعهدوا بوقف الزيادة فى الأسعار مقابل منع استيراد الدواجن من الخارج ولكن التجار لم يفوا بالوعد وزادت الدواجن بطريقة غير مبررة، وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بأنه سيتم طرح كميات إضافية من الدواجن المستوردة بالأسواق لضبط الأسعار، وبأن الحكومة لديها من الآليات ما يمكنها من السيطرة على انفلات الأسعار.

 
 

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رئيس قسم الأخبار

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