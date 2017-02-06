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مباحث الفيوم || تكشف غموض انتحار محاسب بسنترال أبشواي وصدمة المشهد تغتال ابنته

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مباحث الفيوم || تكشف غموض انتحار محاسب بسنترال أبشواي وصدمة المشهد تغتال ابنته مباحث الفيوم || تكشف غموض انتحار محاسب بسنترال أبشواي وصدمة المشهد تغتال ابنته

قام محاسب يعمل بسنترال مركز "أبشواى" بمحافظة "الفيوم" ، بالانتحار داخل شقته وذلك لمروره بأزمة مالية كبيرة، وتم العثور على جثة ابنته متوفاة بجانبه، ولم يكون هناك أي شبهة جنائية في هذه الواقعة.

حيث تلقى مدير امن الفيوم اللواء “قاسم حسين”، إخطارا يفيد انتحار “ميشيل ك ن” ويبلغ 53 سنة محاسب بسنترال بمركز “أبشواي”، ويقيم بحى باغوص بمدينة "الفيوم" ، حيث شنق نفسه بواسطة حبل معلق بغرفة النوم في منزله. وقد عثر رجال المباحث أيضاً علي جثة  أبنته "ساندرا" وتبلغ 9 سنوات متوفاة بجانبه، وقد أصيبت بصدمة كبيرة بعد رؤية والدها وهو مشنوقاً.

وبعد المعاينة تبين وجود جثة المجني عليه وهو متدلياً من حبل بلاستيك، قد علقه بسقف غرفة نومه ورأسه كانت مغطاه بتي شيرت أسود، وعثر أيضاً على ابنته متوفاه علي سرير حجرة النوم أمام المجني عليه وكانت مغطاة ببطانية، وتبين أيضاً أن الجثتين خاليتين من أي إصابات ظاهرية.

وبسؤال زوجة المجني عليه وتسمى"مريم م غ" وتبلغ 47 سنة ربة منزل، وابنته "سارة" تبلغ 23 سنة طالبة، قد أكدتا على أن الوالد قد انتحر لمروره بضائقة مالية كبيرة، حيث قام باقتراض مبلغ من المال من أحد البنوك.

 
 

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رئيس قسم الأخبار