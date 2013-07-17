الكشف عن احتجاز إسرائيل لسفينة يمنية بالبحر الأحمر يناير الماضى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، أن الرقابة العسكرية سمحت لأول مرة بنشر خبر مفاده أن وحدة سلاح البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، أثناء عملياتها الأمنية التى تجريها فى عرض البحر الأحمر قد اعتقلت فى يناير من العام الجارى 2013 سفينة بحرية يمنية نتيجة معلومات استخبارية.

وأضافت يديعوت أن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات أمنية وصلت لسلاح البحرية، وكانت التحقيقات التى أجريت مع المشتبه بهم، وهم من أصول يمنية قد أظهرت أنهم كانوا ضالعين فى عمليات تهريب أسلحة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلى اعتقلهم لفترة قصيرة وتم التحقيق معهم خلالها ومن ثم تم الإفراج عنهم، لافتة إلى أنه لم يتم العثور على أسلحة على ظهر السفينة التى تم ضبطها.

الجدير بالذكر أن سلاح البحرية قامت بعمليات مماثلة خلال السنوات الماضية والتى كان من أبرزها السفينة التى تم ضبطها فى عام 2009 من قبل قوات الكوماندوز التابعة للجيش الإسرائيلى والتى كانت تخطط للرسو فى سوريا، والذى ظهر أنها كانت تحمل أسلحة قتالية متنوعة، اللافت هنا أن السفينة كانت مرسلة لحزب الله اللبنانى من قبل إيران.

وكان سلاح البحرية قد سيطر على سفينة أخرى فى عام 2002، فى عرض البحر الأحمر، حيث وجد عليها عشرات الأطنان من الأسلحة والذخائر والتى كانت فى طريقها من إيران إلى قطاع غزة.